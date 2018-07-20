Омич попал в колонию за то, что не ночевал дома

Омске суд пересмотрел уголовное наказание в виде условного осуждения, назначенное 19-летнему омичу. Ранее молодой человек был признан виновным в грабеже, сообщает региональная прокуратура

Как установил приговор суда, весной 2017 года на проспекте Мира омич избил прохожего и украл у него мобильный телефон стоимостью 2,5 тыс. рублей. Тогда суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев условно с испытательным сроком 8 месяцев.

Однако молодой человек проигнорировал свои судебные обязанности, поэтому испытательный срок был продлён. Но даже после этого парень продолжил нарушать условия уголовного наказания. Так, в мае этого года он дважды не ночевал дома. Также его ловили на нарушении общественного порядка.