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Омич попал в колонию за то, что не ночевал дома
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Омич попал в колонию за то, что не ночевал дома 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске суд пересмотрел уголовное наказание в виде условного осуждения, назначенное 19-летнему омичу. Ранее молодой человек был признан виновным в грабеже, сообщает региональная прокуратура.
Как установил приговор суда, весной 2017 года на проспекте Мира омич избил прохожего и украл у него мобильный телефон стоимостью 2,5 тыс. рублей. Тогда суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев условно с испытательным сроком 8 месяцев.
Однако молодой человек проигнорировал свои судебные обязанности, поэтому испытательный срок был продлён. Но даже после этого парень продолжил нарушать условия уголовного наказания. Так, в мае этого года он дважды не ночевал дома. Также его ловили на нарушении общественного порядка.
Прокурор, который участвовал в разбирательстве, обратил внимание суда на склонность осуждённого к деструктивному поведению, совершению преступлений и употреблению спиртного. После этого суд отменил условное осуждение и приговорил мужчину к 6 месяцам колонии общего режима.
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