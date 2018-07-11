Саратовскую коммерческую организацию оштрафовали за взятку Росприроднадзору

Руководство одной из Саратовских компаний выплатит миллионный штраф за взятку Управлению Росприроднадзора. Об этом сегодня сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации

В работе частной фирмы были выявлены нарушения режима использования земельных участков в водоохранных зонах. В попытке избежать административной ответственности, представитель организации передал денежные средства начальнику отдела экологического надзора.

Прокуратурой Волжского района была проведена проверка, после которой было решено возбудить в отношении юридического лица дело по статье 19.28 Кодекса об административных нарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд назначил штраф в размере миллиона рублей.

Сотрудник Росприроднадзора тоже не ушёл от правосудия. Его признали виновным по статье 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации (получение взятки).