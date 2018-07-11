Саратовскую коммерческую организацию оштрафовали за взятку Росприроднадзору 

Руководство одной из Саратовских компаний выплатит миллионный штраф за взятку Управлению Росприроднадзора. Об этом сегодня сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.
В работе частной фирмы были выявлены нарушения режима использования земельных участков в водоохранных зонах. В попытке избежать административной ответственности, представитель организации передал денежные средства начальнику отдела экологического надзора.
Прокуратурой Волжского района была проведена проверка, после которой было решено возбудить в отношении юридического лица дело по статье 19.28 Кодекса об административных нарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд назначил штраф в размере миллиона рублей.
Сотрудник Росприроднадзора тоже не ушёл от правосудия. Его признали виновным по статье 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации (получение взятки).
Напомним, недавно стало известно ещё об одном подобном происшествии в Саратове. Тогда торговую организацию также наказали рублём за взятку на миллион рублей.