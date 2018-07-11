В Португалии задержали 40 байкеров по подозрению в создании ОПГ

Португальская полиция задержала более 40 байкеров международного мотоклуба Hells Angels («Ангелы ада») по подозрению в организации преступного сообщества, пишет Reuters

В спецоперации принимали участие более 400 португальских стражей порядка, включая представителей антитеррористического подразделения.

Некоторые из членов Hells Angels являются «чрезвычайно опасными» и имеют за плечами длительные сроки судимости и многолетний опыт тяжких преступлений, отмечают в полиции.

Задержания последовали вслед за расследованием деятельности международного клуба в Португалии , в частности, нападения в марте группы членов Hells Angels, некоторые из которых были иностранцами, на членов конкурирующего мотосообщества, сообщили в полиции. Тогда в результате нападения, которое произошло в ресторане недалеко от Лиссабона , ранения получили несколько человек.

По данным следствия, это нападение было частью войны за контроль над незаконной торговлей оружием и наркотиками.

Задержания произошли примерно за неделю до ежегодного международного слета мотоциклов в городе Фаро на юге Португалии. В нем участвуют тысячи байкеров со всей Европы.

Hells Angels был основан в американском штате Калифорния. Наряду с Outlaws, Pagans и Bandidos он входит в так называемую «Большую четверку» крупнейших в мире клубов, у которых есть филиалы по всему миру. При этом Hells Angels наиболее известный из них. В этом году мотосообщество отметило свой 70-летний юбилей. Филиал в португальском городе Порту у него появился в 2002 году.

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