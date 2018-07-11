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​За заметки на полях судебного акта участницу дела отправили в колонию
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​За заметки на полях судебного акта участницу дела отправили в колонию 

Legal.Report 11 июля 2018
В Тульской области вынесен приговор участнице процесса, написавшей лишнего на копии врученного ей судебного акта. 50-летняя местная жительница признана виновной по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела).
Как следует из материалов дела, в отношении женщины летом 2017 года в Новомосковском городском суде слушалось уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ей было определено наказание в 8 месяцев колонии-поселения. Осужденная и ее защитник приговор не обжаловали, и он вступил в силу.
После этого женщина на полученной копии приговора красным маркером написала несколько фраз. Конверт с копией приговора она отправила в Новомосковский горсуд, указав получателем судью, вынесшую ей приговор. Как выяснилось, в заметках на полях судебного решения содержались угрозы убийством в адрес служителя Фемиды.
Новомосковский городской суд назначил обидчице судьи по совокупности приговоров 1,5 года колонии общего режима.
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