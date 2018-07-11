​За заметки на полях судебного акта участницу дела отправили в колонию

Тульской области вынесен приговор участнице процесса, написавшей лишнего на копии врученного ей судебного акта. 50-летняя местная жительница признана виновной по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела).

Как следует из материалов дела, в отношении женщины летом 2017 года в Новомосковском городском суде слушалось уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ей было определено наказание в 8 месяцев колонии-поселения. Осужденная и ее защитник приговор не обжаловали, и он вступил в силу.

После этого женщина на полученной копии приговора красным маркером написала несколько фраз. Конверт с копией приговора она отправила в Новомосковский горсуд, указав получателем судью, вынесшую ей приговор. Как выяснилось, в заметках на полях судебного решения содержались угрозы убийством в адрес служителя Фемиды.