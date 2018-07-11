Христианское государство, суд железнодорожных гигантов и «кокаиновое дело». Главные судебные решения 11 июля

«ВМ» подготовила подборку из 5 наиболее интересных судебных решений этого дня.

11 июля вступило в силу 142 решения по завершенным процессам судов столицы, но работы еще много— только за этот день зарегистрировано 662 новых дела. «ВМ» собрала самые интересные судебные решения дня.

Жалоба «Христианского государства» осталась без удовлетворения

Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор по делу о поджоге автомобилей, находившихся около офиса адвоката режиссера Алексея Учителя . В преступлении обвинили активистов группировки «Христианское государство». Ранее Хамовнический суд признал Юрия Калинина Александра Баянова и Дениса Манталуца виновными по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса и приговорил их к двум годам колонии. Подсудимые полностью признали свою вину. По данным следствия, 11 сентября 2017 года трое обвиняемых совершили поджог двух автомобилей, которые по их предположениям принадлежали лицам, имеющих отношение к съемкам скандально известного фильма «Матильда».

Защита пыталась обжаловать приговор, указав на то, что раскаяние является смягчающим обстоятельством, но жалоба была отклонена судом.

Отклонен иск «Росжелдора» к РЖД

Арбитражный суд Московского округа отклонил иск Федерального агентства железнодорожного транспорта к РЖД на сумму более 6 миллиардов рублей.

Напомним, в 2015 и 2016 годах агентством были выделены средства согласно договору о выполнении компанией РЖД строительства и реконструкции железнодорожных путей. Поводом для иска послужила неудовлетворенность Росжелдора показателями эффективности использования инвестиций.

Жалоба была отклонена ввиду того, что агентство не смогло доказать, что ответственность за недостижение плановых значений присутствовала в договоре. Кроме того, указанные в контракте показатели суд посчитал ориентировочными.

Продлен арест участников «кокаинового дела»

Тверской суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей для подозреваемых по делу о контрабанде кокаина из Аргентины . Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

— Срок ареста Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова продлен до 13 октября, Али Абянова — до 12, — сообщила она.

Ранее правоохранительными органами России и Аргентины была проведена операция по ликвидации канала контрабанды наркотиков в особо крупных размерах. Одна из готовых партий была обнаружена в одном из зданий аргентинского посольства России . По делу проходят граждане обеих стран.

Белгородских энергетиков оставили под стражей

Мещанский районный суд продлил срок ареста бывшему депутату Белгородской областной думы Виктору Филатову , которого обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 241 миллиона рублей.

В июне 2015 года экс-депутата и еще четверых лиц обвинили в растрате из бюджета энергетической компании «МРСК Центр» путем заключения экономически невыгодных для компании договоров. Сам Филатов вину не признает.

Меру пресечения обвиняемого по делу о госзакупках оставили без изменения

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты заместителя директора компании «Ульяновскфармация» Евгения Когана , которому вменяется мошенничество при проведении госзакупок. Адвокат просил изменить меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую, аргументируя просьбы состоянием здоровья подзащитного.