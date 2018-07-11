Выманивших у жителя Одинцова 120 тыс. руб. за «решение проблем» сына приговорили к реальным срокам 

Одинцовский городской суд назначил Михаилу Омарову и Роману Кузнецову, осужденным за телефонное мошенничество, наказание в виде лишения свободы на 5 лет 1 месяц и 3 года 7 месяцев соответственно. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры области.
«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд приговорил М. Омарова к 5 годам 1 месяцу лишения свободы, Р. Кузнецова — к 3 годам 7 месяцам лишения свободы. Отбывать назначенное наказание предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов», — рассказали в ведомстве.
Суд установил, что в августе 2017 г. осужденные набирали случайные телефонные номера, после чего им ответил житель Одинцовского района. М. Омаров представился сыном потерпевшего, а Р. Кузнецов — сотрудником полиции. Вместе злоумышленники убедили мужчину передать им 120 тыс. руб. для решения якобы возникших проблем с правоохранительными органами.