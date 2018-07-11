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Бывших сотрудников ФСИН в Забайкалье признали виновными в избиении осужденных
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Бывших сотрудников ФСИН в Забайкалье признали виновными в избиении осужденных 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: sibnovosti.ru
ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае признал двух экс-сотрудников ФСИН виновными в избиении осужденных, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
"Два экс-сотрудника следственного изолятора № 1 УФСИН по Забайкальскому краю признаны виновными по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Суд приговорил одного из них к шести годам лишения свободы, а второго — к четырем годам лишения свободы условно", — сказал Марков.
Следствие и суд установили, что в декабре 2016 года два младших инспектора дежурной службы СИЗО избили двух осужденных, которые отказались выполнить их указание.
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