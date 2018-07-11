Бывших сотрудников ФСИН в Забайкалье признали виновными в избиении осужденных

"Два экс-сотрудника следственного изолятора № 1 УФСИН по Забайкальскому краю признаны виновными по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Суд приговорил одного из них к шести годам лишения свободы, а второго — к четырем годам лишения свободы условно", — сказал Марков.

Следствие и суд установили, что в декабре 2016 года два младших инспектора дежурной службы СИЗО избили двух осужденных, которые отказались выполнить их указание.