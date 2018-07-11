Мужчина погиб в пожаре в столичном районе Орехоро-Борисово Южное

Пожарные обнаружили тело мужчины в сгоревшей квартире в жилом доме на Гурьевском проезде в Москве

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в экстренных службах. Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины в квартире после ликвидации возгорания.

«В квартире на 16-м этаже дома по адресу: Гурьевский проезд, дом 27, корпус два, произошел пожар площадью 25 квадратных метров. В настоящее время горение потушено. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили в квартире труп человека», — говорится в сообщении.

Пожарные, приехав на место пожара, смогли эвакуировать из квартиры двоих человек. В помещении горела мебель и личные вещи жильцов.