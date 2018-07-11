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Мужчина погиб в пожаре в столичном районе Орехоро-Борисово Южное
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Мужчина погиб в пожаре в столичном районе Орехоро-Борисово Южное 

ИД «Собеседник» 11 июля 2018
Пожарные обнаружили тело мужчины в сгоревшей квартире в жилом доме на Гурьевском проезде в Москве.
Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в экстренных службах. Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины в квартире после ликвидации возгорания.
«В квартире на 16-м этаже дома по адресу: Гурьевский проезд, дом 27, корпус два, произошел пожар площадью 25 квадратных метров. В настоящее время горение потушено. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили в квартире труп человека», — говорится в сообщении.
Пожарные, приехав на место пожара, смогли эвакуировать из квартиры двоих человек. В помещении горела мебель и личные вещи жильцов.
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