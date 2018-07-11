Ещё
В Уфе экс-начальнику КЭЧ вынесли приговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе экс-начальнику КЭЧ вынесли приговор 

ГОРОБЗОР.РУ 11 июля 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор бывшему начальнику Уфимской квартирно-эксплуатационной части Вячеславу Болло. Мужчина возглавлял учреждение с 2010 по 2011 год. Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», его признали виновным в попытке мошенничества (ст. 30, ст. 159 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Установлено, что следствием действий подсудимого стало отчуждение у Минобороны РФ имущества в Башкирии стоимостью около 70 млн рублей, в том числе объектов военных городков в поселках Дубрава, Сергеевка и Булгаково. Казарма и хранилище для техники в уфимском Булгаково общей стоимостью 7 млн рублей позже были проданы авиакомпании «Уфимские авиалинии». В это время Вячеслав Болло был соучредителем ООО «ГУП Вторпродукт», после перешел в Самарскую КЭЧ.
Военная прокуратура ЦВО потребовала приговорить мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, гособвинитель просил назначить штраф 1,5 млн рублей и взыскать в пользу Минобороны 55 млн рублей.
Суд приговорил Вячеслава Болло к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и компенсации ущерба в пользу Минобороны РФ 55,48 млн рублей. К подсудимому применены смягчающие обстоятельства: он является ветераном труда, имеет проблемы со здоровьем, в частности, тяжелые хронические заболевания.
Мужчина не признал вины и заявил о намерении обжаловать приговор.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии в убийстве Максима Стародубова подозревается рецидивист, познакомившийся с ним под видом покупателя авто Сбежавший в Красноярском крае рецидивист может находиться в Башкирии Жительницу Уфы осудили за махинации с турпутевками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками205
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала25
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение