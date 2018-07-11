В Уфе экс-начальнику КЭЧ вынесли приговор

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор бывшему начальнику Уфимской квартирно-эксплуатационной части Вячеславу Болло. Мужчина возглавлял учреждение с 2010 по 2011 год. Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», его признали виновным в попытке мошенничества (ст. 30, ст. 159 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Установлено, что следствием действий подсудимого стало отчуждение у Минобороны РФ имущества в Башкирии стоимостью около 70 млн рублей, в том числе объектов военных городков в поселках Дубрава, Сергеевка и Булгаково. Казарма и хранилище для техники в уфимском Булгаково общей стоимостью 7 млн рублей позже были проданы авиакомпании «Уфимские авиалинии». В это время Вячеслав Болло был соучредителем ООО «ГУП Вторпродукт», после перешел в Самарскую КЭЧ.

Военная прокуратура ЦВО потребовала приговорить мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима . Кроме того, гособвинитель просил назначить штраф 1,5 млн рублей и взыскать в пользу Минобороны 55 млн рублей.

Суд приговорил Вячеслава Болло к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и компенсации ущерба в пользу Минобороны РФ 55,48 млн рублей. К подсудимому применены смягчающие обстоятельства: он является ветераном труда, имеет проблемы со здоровьем, в частности, тяжелые хронические заболевания.

Мужчина не признал вины и заявил о намерении обжаловать приговор.

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