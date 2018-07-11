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Дончанка широко разрекламировала массажный кабинет, а потом превратила его в бордель
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Дончанка широко разрекламировала массажный кабинет, а потом превратила его в бордель 

161.ru 11 июля 2018
Фото: 161.ru
Таганроженки, организовавшей бордель, зачитали приговор
В Таганроге местная жительница оказалась на скамье подсудимых за вовлечение в проституцию и организацию борделя. Начинала Елена незаконный бизнес вполне безобидно — в 2016 году сняла небольшое помещение и открыла там массажный салон.
Дальше, помня о том, что реклама — двигатель торговли, женщина через местные СМИ рассказала о своем кабинете. Баннеры с информацией о работе массажисток появились и на улицах города.
В штат женщина взяла четырех девушек, вот только оказывали они не оздоровительные услуги, а сексуальные.
При этом все расценки четко указывались в прайсе. Бизнес довольно быстро стал приносить хорошие барыши.
— В феврале 2017 года хозяйка салона открыла дополнительные помещения клиентов. Там были спальные места, душевые кабины, бар, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Увеличился и штат — в борделе появились охранники, администраторы и горничные.
Через некоторое время хозяйку увеселительного заведения задержали, в отношении нее возбудили угловое дело.
— Таганрогский городской суд приговорил обвиняемую к году и одному месяцу лишения свободы — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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