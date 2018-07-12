Суд вынес приговор фигуранту дела о хищениях на космодроме Восточный

По данным агентства, суд оштрафовал Бурякова на 600 тысяч рублей.

Как отмечается, ему также на три года запретили занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распределительными функциями.

Ранее сообщалось, что трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 лет.

В феврале суд вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.