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Суд вынес приговор фигуранту дела о хищениях на космодроме Восточный
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Суд вынес приговор фигуранту дела о хищениях на космодроме Восточный 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Бурякова по делу о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, суд оштрафовал Бурякова на 600 тысяч рублей.
Как отмечается, ему также на три года запретили занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распределительными функциями.
Ранее сообщалось, что трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 лет.
В феврале суд вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.
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