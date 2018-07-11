Обвиняемый в нападении на полицейского осужден в Шахтах

Житель Шахт осужден по обвинению в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как установлено судом, в декабре 2017 года сотрудник УМВД России по городу Шахты попытался доставить в отдел полиции скрывавшегося от следствия мужчину, который распивал алкоголь со знакомым в одном из магазинов города.

Однако приятель задерживаемого напал на правоохранителя и причинил ему телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорил его к полутора годам колонии общего режима

Приговор еще не вступил в законную силу.