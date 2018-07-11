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Обвиняемый в нападении на полицейского осужден в Шахтах
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Обвиняемый в нападении на полицейского осужден в Шахтах 

АиФ Ростов 11 июля 2018
Фото: АиФ Ростов
Житель Шахт осужден по обвинению в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено судом, в декабре 2017 года сотрудник УМВД России по городу Шахты попытался доставить в отдел полиции скрывавшегося от следствия мужчину, который распивал алкоголь со знакомым в одном из магазинов города.
Однако приятель задерживаемого напал на правоохранителя и причинил ему телесные повреждения.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорил его к полутора годам колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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