Возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества у иностранца

В полицию поступило сообщение, о том, что в медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании

По его словам около 3.30 утра он сел в автомобиль такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей.

Полицией по результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

В целях раскрытия данного преступления организовано проведение необходимого комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Уточняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску и задержанию автомобиля, в который сел мужчина, и лиц, находившихся в транспортном средстве.