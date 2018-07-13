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Возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества у иностранца
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Возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества у иностранца 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
В полицию поступило сообщение, о том, что в медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании.
По его словам около 3.30 утра он сел в автомобиль такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей.
Полицией по результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В целях раскрытия данного преступления организовано проведение необходимого комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Уточняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску и задержанию автомобиля, в который сел мужчина, и лиц, находившихся в транспортном средстве.
Управа района Якиманка: последние новости
Полицейскими задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений иностранному гражданину Отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Екатерины Конновой Аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте
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