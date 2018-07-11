В ГПУ избавились от департамента расследований по Майдану

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Помимо ликвидации департамента спецрасследований, известного расследованием дела об убийствах на Майдане, а также департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ ликвидировало управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями и управление процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

В то же время, в структуре ГПУ создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, что и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований.

Также создаются два новых управления в составе Главного следственного управления: Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики и Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.