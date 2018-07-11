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В ГПУ избавились от департамента расследований по Майдану
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В ГПУ избавились от департамента расследований по Майдану 

Украина.ру 11 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.
Помимо ликвидации департамента спецрасследований, известного расследованием дела об убийствах на Майдане, а также департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ ликвидировало управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями и управление процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.
В то же время, в структуре ГПУ создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, что и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований.
Также создаются два новых управления в составе Главного следственного управления: Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики и Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.
Ранее украинская общественность была встревожена слухами о грядущей ликвидации департамента спецраслледований ГПУ, глава которого Сергей Горбатюк недавно обвинил генерального прокурора в систематическом и сознательном нарушении украинского законодательства.
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