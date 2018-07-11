Брянский киберпреступник отправлен в суд за атаку на сайт госведомства

19-летний житель брянского города Дятьково попал под суд за осуществление кибератаки на ресурс государственного ведомства. Прокуратура утверждает, что студент атаковал сайт администрации в ноябре 2017 года.

В ходе атаки юноша использовал неназванную вредоносную программу, которая позволила привести к сбою в работе атакованного ресурса.

Какое-то время сайт оставался заблокированным.

Однако сотрудники правоохранительных органов достаточно быстро вычислили юного киберпреступника, задержав его.

Теперь уголовное дело против молодого человека рассмотрит Дятьковский городской суд.

Также в этом месяце башкирские правоохранители задержали студента БашГУ, который пытался взломать сайты государственных учреждений соседних регионов. В результате начинающий киберпреступник получил реальный срок за свою деятельность в Сети.

Республики Татарстан. Сообщалось, что 22-летний обвиняемый, будучи студентом физико-технического института Башкирского государственного университета, летом прошлого года предпринял попытки взлома ресурса Пермского края

Юному хакеру не повезло — защитная система ресурса смогла отразить эту атаку.