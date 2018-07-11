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Брянский киберпреступник отправлен в суд за атаку на сайт госведомства
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Брянский киберпреступник отправлен в суд за атаку на сайт госведомства 

Anti-Malware.ru 11 июля 2018
19-летний житель брянского города Дятьково попал под суд за осуществление кибератаки на ресурс государственного ведомства. Прокуратура утверждает, что студент атаковал сайт администрации в ноябре 2017 года.
В ходе атаки юноша использовал неназванную вредоносную программу, которая позволила привести к сбою в работе атакованного ресурса.
Какое-то время сайт оставался заблокированным.
Однако сотрудники правоохранительных органов достаточно быстро вычислили юного киберпреступника, задержав его.
Теперь уголовное дело против молодого человека рассмотрит Дятьковский городской суд.
Также в этом месяце башкирские правоохранители задержали студента БашГУ, который пытался взломать сайты государственных учреждений соседних регионов. В результате начинающий киберпреступник получил реальный срок за свою деятельность в Сети.
Сообщалось, что 22-летний обвиняемый, будучи студентом физико-технического института Башкирского государственного университета, летом прошлого года предпринял попытки взлома ресурса Пермского края и Республики Татарстан.
Юному хакеру не повезло — защитная система ресурса смогла отразить эту атаку.
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