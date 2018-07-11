Женщину приговорили к 10 месяцам колонии за кражу сумки с деньгами в ТЦ «Аврора Молл»

Как следует из приговора, преступление женщина совершила в торговом центре «Аврора Молл». Увидев, лежащую в торговом зале в тележке чью-то женскую сумку, она подумала, что внутри может находиться что-то ценное, и решила ее похитить. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, злоумышленница откатила тележку в другой отдел супермаркета, положила чужую сумку в свою и покинула магазин. Как выяснилось, в похищенной сумке было 10 тыс. рублей.

При каких обстоятельствах женщину задержали, точно не известно. Но после этого ее содержали под стражей. В суде Железнодорожного района обвиняемая признала вину и просила рассмотреть ее дело в особом порядке. Также она возместила ущерб потерпевшей.