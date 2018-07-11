Калининградца оштрафовали за разглашение ВИЧ-статуса подруги

Калининграде мужчину оштрафовали за то, что он разгласил в присутствии третьих лиц информацию о ВИЧ-статусе знакомой. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Не получив от женщины согласия на распространение этих сведений, нарушитель тем не менее рассказал другим, что она носительница ВИЧ. При этом он осознавал, что действует незаконно. Тем самым мужчина нарушил ст. 24 Конституции РФ

Калининградец признан виновным. Суд назначил ему десять тысяч штрафа. Приговор не вступил в законную силу.