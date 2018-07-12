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Житель Озёрска сядет на полтора года за неудачную шутку
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Житель Озёрска сядет на полтора года за неудачную шутку 

Вести Калининград 9 часов назад
Фото: Вести Калининград
Озёрске осудили местного жителя, который неудачно пошутил. В марте этого года мужчина набрал номер 112 и заявил, что в Калининграде заминирован торговый центр. Вот только при обследовании здания взрывчатки в нем не оказалось.
Действия злоумышленника следствие квалифицировало по статье 207 Уголовного кодекса, как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Как следует из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры, заявление по телефону мужчина совершил, находясь в алкогольном опьянении.
На скамье подсудимых он признался и раскаялся в содеянном. Однако наказания не избежать. Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении.
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