Житель Озёрска сядет на полтора года за неудачную шутку

Озёрске осудили местного жителя, который неудачно пошутил. В марте этого года мужчина набрал номер 112 и заявил, что в Калининграде заминирован торговый центр. Вот только при обследовании здания взрывчатки в нем не оказалось.

Действия злоумышленника следствие квалифицировало по статье 207 Уголовного кодекса, как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Как следует из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры , заявление по телефону мужчина совершил, находясь в алкогольном опьянении.

На скамье подсудимых он признался и раскаялся в содеянном. Однако наказания не избежать. Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении.