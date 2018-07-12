Ловкий адвокат переоформлял квартиры клиентов на себя

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 49-летнего адвоката. Он обвиняется в четырех мошенничествах и в покушении на мошенничество, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекших лишение граждан права на жилые помещения.

Как считают следователи, адвокат выдавал гражданам займы под залог принадлежащего им недвижимого имущества. И конечно пользовался юридической неграмотностью заемщиков: убеждал их в необходимости оформления доверенности на имя его помощницы, предусматривающей широкие полномочия по распоряжению заложенной недвижимостью.

Договоры займов делались с условием о выплате неустойки в размере от 2-7% от суммы займа за каждый день просрочки. Схема была следующая: через какое-то время после выдачи займов юрист уклонялся от получения платежей заемщиков, либо предоставлял им отсрочку по платежам. При этом убеждал, что не будет начислять проценты за просрочку, тем самым искусственно создавал условия для начисления неустойки. После этого, адвокат заключал со своей помощницей, действующей на основании выданных заемщиками доверенностей, соглашения об отступном, по условиям которых заемщики вместо погашения сумм займов с процентами и начисленной неустойкой передавали в собственность займодавца принадлежащее им недвижимое имущество.

Вот эти соглашения как раз заключались без ведома заемщиков, и в них указывалась существенно заниженная стоимость передаваемого в качестве отступного недвижимого имущества. Таким образом, мужчина в период с 2013 года по февраль 2015 завладел недвижимостью четверых потерпевши. А еще в одном случае не смог зарегистрировать на себя право собственности в связи с тем, что заемщика подала в управление Росреестра заявление о личном участии при регистрации любых сделок с ее недвижимым имуществом.