В Твери убийцу, задушившего женщину, будут судить присяжные

В Тверском областном суде суд присяжных рассмотрит дело об убийстве 52-летней тверичанки. Преступление совершили двое мужчин 4,5 года назад. Один из них уже умер. Второго задержали в августе прошлого года.

10 февраля 2013 года в квартире дома, расположенного на улице Склизкова города Твери , между ранее знакомыми 33-летним мужчиной и потерпевшей произошел конфликт. Злоумышленник нанес женщине не менее 7 ударов по голове, после чего начал душить руками, а затем накинул на шею женщины ремень и душил ее, пока она не скончалась.

В убийстве подозревают Александра Быковченко. Как стало известно после расследования, в квартире тверичанки он оказался не случайно. Вместе с подельником они намеревались ее ограбить. Мужчины избивали хозяйку квартиры, пытаясь узнать, где она хранит деньги и драгоценности. Она ничего не сказала, — сообщают в пресс-службе Тверского областного суда.

Пока сообщник обыскивал комнаты, Александр Быковченко задушил женщину. Как установило следствие, ее смерть наступила от механической асфиксии.

Мужчины отыскали ювелирные украшения на сумму 50 000 рублей и скрылись.

Александру Быковченко грозит пожизненное заключение. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; убийство, сопряженное с разбоем».