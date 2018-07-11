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В Твери убийцу, задушившего женщину, будут судить присяжные
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В Твери убийцу, задушившего женщину, будут судить присяжные 

tvernews.ru 11 июля 2018
Фото: tvernews.ru
В Тверском областном суде суд присяжных рассмотрит дело об убийстве 52-летней тверичанки. Преступление совершили двое мужчин 4,5 года назад. Один из них уже умер. Второго задержали в августе прошлого года.
10 февраля 2013 года в квартире дома, расположенного на улице Склизкова города Твери, между ранее знакомыми 33-летним мужчиной и потерпевшей произошел конфликт. Злоумышленник нанес женщине не менее 7 ударов по голове, после чего начал душить руками, а затем накинул на шею женщины ремень и душил ее, пока она не скончалась.
В убийстве подозревают Александра Быковченко. Как стало известно после расследования, в квартире тверичанки он оказался не случайно. Вместе с подельником они намеревались ее ограбить. Мужчины избивали хозяйку квартиры, пытаясь узнать, где она хранит деньги и драгоценности. Она ничего не сказала, — сообщают в пресс-службе Тверского областного суда.
Пока сообщник обыскивал комнаты, Александр Быковченко задушил женщину. Как установило следствие, ее смерть наступила от механической асфиксии.
Мужчины отыскали ювелирные украшения на сумму 50 000 рублей и скрылись.
Александру Быковченко грозит пожизненное заключение. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; убийство, сопряженное с разбоем».
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