В Москве задержали мужчину, который залез на 2-й этаж офиса и похитил сейф

МОСКВА , 11 июл — РИА Новости Полиция задержала мужчину, который по веревке забрался на второй этаж офиса логистической компании в центре Москвы, выбросил из окна сейф с 60 тысячами евро и скрылся вместе с ним, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Поступило заявление от председателя совета директоров компании, которая занимается логистикой грузов. Он сообщил, что неизвестный по веревке поднялся на второй этаж и проник в офис компании, где стоял сейф с деньгами", — пояснил источник.

Собеседник агентства добавил, что после этого неизвестный завернул сейф в куртку, сбросил его со второго этажа и скрылся вместе с ним. В сейфе находилось 60 тысяч евро. Полиция возбудила дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».