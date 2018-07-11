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Под Волгоградом фермер задолжал своему сторожу зарплату в размере 50000 руб
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Под Волгоградом фермер задолжал своему сторожу зарплату в размере 50000 руб 

АиФ Волгоград 11 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы фермерского хозяйства в Урюпинском районе Волгоградской области за то, что он задолжал своему сторожу более 50 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в августе 2007 года мужчина нанял сторожем местного жителя. Спустя восемь лет без объективных на то причин он перестал платить ему зарплату. Несколько месяцев охранник верил обещаниям фермера выплатить деньги, но, так и не дождавшись их, в феврале 2016 года уволился. Задолженность по зарплате в 52 тысячи рублей до сих пор не погашена. Следователи выяснили, что все это время фермер имел финансовую возможность расплатиться с бывшим сторожем. На расчетный счет его фирмы поступали средства, но тратились они на расчеты с контрагентами и оплату текущих расходов.
В настоящее время принимаются меры к погашению перед сторожем долга по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается.
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