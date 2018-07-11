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Предприниматель из ЕАО скрыл налогов на 11 миллионов рублей
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Предприниматель из ЕАО скрыл налогов на 11 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 11 июля 2018
Житель одного из районов ЕАО, будучи предпринимателем, уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость за 2013-2015 годы на общую сумму более 11 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, влекущих незаконное занижение сумм НДС и НДФЛ, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации. Об этом сообщает ЕАОMedia. Против него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере».
«В настоящее время следователем проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также предпринимаются меры, направленные на возмещение причиненного государству ущерба», — рассказали в СУ СК России по ЕАО.
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