Предприниматель из ЕАО скрыл налогов на 11 миллионов рублей 

Житель одного из районов ЕАО, будучи предпринимателем, уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость за 2013-2015 годы на общую сумму более 11 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, влекущих незаконное занижение сумм НДС и НДФЛ, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации. Об этом сообщает ЕАОMedia. Против него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере».
«В настоящее время следователем проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также предпринимаются меры, направленные на возмещение причиненного государству ущерба», — рассказали в СУ СК России по ЕАО.