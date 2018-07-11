В Петербурге сотрудница ЖКС потратила чужие деньги на музыкальный центр

Петербурге вынесен приговор сотруднице ЖКС, которая потратила деньги организации в личных целях, передает пресс-служба городской прокуратуры . За мошенничество с деньгами женщина получила 6 месяцев лишения свободы условно.

Как установил суд, начальница отдела снабжения ООО «ЖКС № 1 Центрального района» потратила 40 тысяч организации на музыкальный центр «Граммофон» для себя, а в бухгалтерию представила документы приобретении металлопластиковой трубы для дома.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась, что позволило ей избежать реального заключения.