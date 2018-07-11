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В Петербурге сотрудница ЖКС потратила чужие деньги на музыкальный центр
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В Петербурге сотрудница ЖКС потратила чужие деньги на музыкальный центр 

АиФ Санкт-Петербург 11 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге вынесен приговор сотруднице ЖКС, которая потратила деньги организации в личных целях, передает пресс-служба городской прокуратуры. За мошенничество с деньгами женщина получила 6 месяцев лишения свободы условно.
Как установил суд, начальница отдела снабжения ООО «ЖКС № 1 Центрального района» потратила 40 тысяч организации на музыкальный центр «Граммофон» для себя, а в бухгалтерию представила документы приобретении металлопластиковой трубы для дома.
Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась, что позволило ей избежать реального заключения.
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