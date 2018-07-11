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В Волгограде отдают под суд хронического педофила
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В Волгограде отдают под суд хронического педофила 

v1.ru 11 июля 2018
Фото: v1.ru
В Волгограде будут судить «хронического» педофила, который освободился из тюрьмы и надругался над маленькой дочкой своей новой гражданской жены.
Волгоградец не только насиловал девочку, но и снимал детскую порнографию на камеру
— В июле прошлого года 39 — летний житель Краснооктябрьского района вышел из колонии — мужчина отсидел восемь лет за изнасилование ребенка, — рассказали в пресс — службе СУ СК России по Волгоградской области. — Не теряя времени, волгоградец за решеткой нашел женщину, которая в 2012 году родила дочь.
После освобождения мужчина вернулся к своей гражданской супруге и познакомился с ее ребенком. По версии следствия, в августе и сентябре прошлого года педофил не раз изнасиловал девочку. Надругательство над дочерью своей сожительницы он снимал на камеру мобильного телефона.
— Записанную порнографию мужчина загружал на электронное «облако», — добавили в пресс — службе СУ СК России по Волгоградской области. — Однажды он разоткровенничался со своей приятельницей и даже показал ей развратные видео.
Педофила — рецидивиста будут судить за изнасилование несовершеннолетней девочки, съемку порнографических роликов и хранение детской порнографии. Уголовное дело в отношение 39 — летнего мужчины уже направили в суд.
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