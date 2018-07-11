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В Ярославле мини-магазин оштрафовали за продажу контрафактного алкоголя
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В Ярославле мини-магазин оштрафовали за продажу контрафактного алкоголя 

АиФ 11 июля 2018
Фото: АиФ
Прокуратура Красноперекопского района провела проверку по факту соблюдения требований законодательства о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции.
Сотрудники установили, что в мини-магазине на Московском проспекте у дома №94 продавали контрафактный алкоголь. Он принадлежит ООО «Бахус».
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, у организации не было сопроводительных документов, которые удостоверяют легальность производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении юридического лица. Компанию оштрафовали на 200 000 рублей с конфискацией контрафактного алкоголя.
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