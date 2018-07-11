В Ярославле мини-магазин оштрафовали за продажу контрафактного алкоголя

Прокуратура Красноперекопского района провела проверку по факту соблюдения требований законодательства о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Сотрудники установили, что в мини-магазине на Московском проспекте у дома №94 продавали контрафактный алкоголь. Он принадлежит ООО «Бахус».

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, у организации не было сопроводительных документов, которые удостоверяют легальность производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении юридического лица. Компанию оштрафовали на 200 000 рублей с конфискацией контрафактного алкоголя.