Руководитель несуществующей строительной фирмы продавал квартиры ульяновцам 

В Ульяновской области прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению руководителя строительной фирмы в хищении более 1,7 млн рублей у жителей региона.
«Мужчина организовал в Интернете рекламную кампанию, в которой создавал имидж руководимой им фирмы как перспективного, надежного и успешного застройщика элитных многоквартирных домов на территории Ульяновска и Москвы», — говорится в сообщении ведомства.
Однако у его организации не было разрешительных документов для осуществления возведения жилых зданий и реализации объектов недвижимости. Все собранные денежные средства, которые якобы должны были пойти на строительство домов, мошенник тратил на собственные нужды.
В итоге с октября 2014 по февраль 2015 года он получил от жителей области более 1,7 млн рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин