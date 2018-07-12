Руководитель несуществующей строительной фирмы продавал квартиры ульяновцам

Ульяновской области прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению руководителя строительной фирмы в хищении более 1,7 млн рублей у жителей региона.

«Мужчина организовал в Интернете рекламную кампанию, в которой создавал имидж руководимой им фирмы как перспективного, надежного и успешного застройщика элитных многоквартирных домов на территории Ульяновска Москвы », — говорится в сообщении ведомства.

Однако у его организации не было разрешительных документов для осуществления возведения жилых зданий и реализации объектов недвижимости. Все собранные денежные средства, которые якобы должны были пойти на строительство домов, мошенник тратил на собственные нужды.

В итоге с октября 2014 по февраль 2015 года он получил от жителей области более 1,7 млн рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.