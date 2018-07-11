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На станции метро «Китай-город» задержали мужчину с муляжом гранаты
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На станции метро «Китай-город» задержали мужчину с муляжом гранаты 

Москва меняется 11 июля 2018
Фото: Москва меняется
Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На станции метро «Китай-город» был остановлен мужчина. При досмотре у него обнаружили муляж гранаты», — следует из сообщения.
Как уточняется в материале, в настоящее время мужчина находится в комнате полиции на станции.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение На станции метро «Китай-город» задержали мужчину с муляжом гранаты появились сначала на Москва Меняется.
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