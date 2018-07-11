На станции метро «Китай-город» задержали мужчину с муляжом гранаты

Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На станции метро «Китай-город» был остановлен мужчина. При досмотре у него обнаружили муляж гранаты», — следует из сообщения.

Как уточняется в материале, в настоящее время мужчина находится в комнате полиции на станции.

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