В Москве жильца горевшего на Пятницкой улице дома ограбили на 700 тыс. рублей

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Неизвестные ограбили на 700 тыс. рублей одного из жильцов дома на Пятницкой улице в центре Москвы, где в ночь на 6 июля произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"10 июля один из жильцов квартиры на 4-м этаже жилого дома на Пятницкой улице, дом 43, заявил в полицию, что после пожара в ночь на 6 июля у него пропали часы марки Ulysse Nardin, ноутбук и телевизор. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства.

По данному факту начата проверка. Сотрудники полиции изучат записи с камер видеонаблюдения, место происшествия уже осмотрено. Как сообщил источник, квартира заявителя пострадала после пожара, а пол залит водой.

По данным Главного управления МЧС России по Москве, возгорание возникло в одной из квартир в четырехэтажном жилом доме на Пятницкой улице, дом 43. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек, с четвертого этажа были спасены два человека. Огонь перекинулся на четвертый этаж и кровлю, общая площадь пожара составила 400 кв. метров.