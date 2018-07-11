В Ессентуках рассмотрят дело о попытке кражи 10 млн рублей с использованием банковских терминалов

Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело о покушении на хищение более чем 10 млн рублей с использованием банковских терминалов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Первый заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ , то есть в покушении на совершение кражи в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле 2017 года жители Пятигорска на основании договоров с одним из коммерческих банков получили в пользование два банковских электронных терминала с возможностью проведения платежных операций с использованием реквизитов банковских карт без их предъявления. Используя терминалы, а также реквизиты банковских карт граждан, они осуществили платежные операции за якобы предоставленные ими туристические услуги на сумму более 10 млн рублей.

В связи с отказом банка в подтверждении ряда проведенных операций на их банковские счета поступила только часть денежных средств в сумме более 4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.