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В Городецком районе сирота через суд добился от администрации получения квартиры
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В Городецком районе сирота через суд добился от администрации получения квартиры 

В городе N 11 июля 2018
Фото: В городе N
Администрация Городецкого района предоставила сироте законное жилье только после судебного вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Согласно информации, житель Городца обратился с жалобой в районную прокуратуру, в которой сообщил, что администрация не предоставляет ему положенную по закону жилплощадь. Дело в том, что молодой человек — сирота, и райадминистрация еще в 2017 году должна была предоставить ему квартиру. Однако этого не произошло.
Городской прокурор направил в суд иск, в котором требовал в кротчайшие сроки предоставить сироте благоустроенное жилье. Суд счел требование обоснованным: сразу после этого администрация района выделила молодому человеку квартиру в новостройке.
Напомним, прокуратура Нижегородской области проведет горячую линию по аварийному жилью.
Ранее мы писали о том, что прокуратура признала сроки расселения жильцов аварийного дома на улице Коммуны незаконными.
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