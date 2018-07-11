В Городецком районе сирота через суд добился от администрации получения квартиры

Администрация Городецкого района предоставила сироте законное жилье только после судебного вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, житель Городца обратился с жалобой в районную прокуратуру , в которой сообщил, что администрация не предоставляет ему положенную по закону жилплощадь. Дело в том, что молодой человек — сирота, и райадминистрация еще в 2017 году должна была предоставить ему квартиру. Однако этого не произошло.

Городской прокурор направил в суд иск, в котором требовал в кротчайшие сроки предоставить сироте благоустроенное жилье. Суд счел требование обоснованным: сразу после этого администрация района выделила молодому человеку квартиру в новостройке.

Напомним, прокуратура Нижегородской области проведет горячую линию по аварийному жилью.

Ранее мы писали о том, что прокуратура признала сроки расселения жильцов аварийного дома на улице Коммуны незаконными.