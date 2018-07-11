В Германии подозреваемого в шпионаже иранского дипломата поместили в СИЗО 

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии получила ордер на арест иранского дипломата, подозреваемого в деятельности в качестве иностранного агента разведки и участии в сговоре с целью убийства, он помещен в следственный изолятор, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.
Обвиняемый был задержан 1 июля в немецком районе Ашаффенбург на основании европейского ордера бельгийских правоохранителей. Ранее сообщалось, что иранского дипломата задержали в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета, а Брюссель требует его передачи в Бельгию. Информация о предотвращении теракта появилась в СМИ перед визитами президента Ирана Хасана Роухани в Швейцарию и Австрию. Иран обвинения отвергает.
"Федеральная прокуратура 6 июля получила от следственного судьи Федерального верховного суда Германии ордер на арест 46-летнего гражданина Ирана Ассадоллаха А. среди прочего в связи с тайной агентурной деятельностью и сговором с целью убийства", — сообщается в документе.
Дипломата подозревают в том, что в марте 2018 года он поручил проживающей в Антверпене семейной паре совершить теракт при помощи взрывчатки на ежегодном «Большом собрании» иранской оппозиции за рубежом 30 июня в Вильпенте во Франции. С этой целью обвиняемый передал паре взрывное устройство с 500 граммами взрывчатого вещества пероксида ацетона. В день планируемого теракта бельгийские службы безопасности задержали пару по пути во Францию и изъяли у них взрывное устройство.
По информации прокуратуры, с 2014 года обвиняемый был аккредитован в иранском посольстве в Вене. По имеющимся данным, он был сотрудником министерства информации и национальной безопасности Ирана.
Обвиняемый 9 июля предстал перед следственным судьей Федерального верховного суда Германии, который постановил заключить его под стражу в следственный изолятор. Отмечается, что местное расследование и ордер на арест не идут вразрез с запрошенной бельгийскими властями выдачей обвиняемого.
Ранее СМИ сообщили, что «Национальный совет сопротивления Ирана», на конференции которого предположительно был предотвращен теракт и частью которого считается «Организация моджахедов иранского народа», обвинил Тегеран в подготовке теракта. МИД Ирана заявил о причастности к ситуации «Организации моджахедов иранского народа», отметив, что целью было навредить отношениям Тегерана и Европы в тот момент, когда президент Ирана отправился с визитом в Швейцарию и Австрию.