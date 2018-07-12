В Новосибирске под суд попали 5 организаторов незаконного казино

Завершено расследование по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенной организованной группой.

Пятеро обвиняемых с конца октября 2017 года по середину февраля 2018 года организовали на территории Дзержинского, Железнодорожного и Центрального районов города Новосибирска незаконные игорные заведения — чтобы получить с них доход. Игорные заведения имели ограниченный круг клиентов. Игроки получали электронную рассылку о месте и времени проведения азартных игр.

При проведении комплекса оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УВМД России по Новосибирску, а также следственных действий, преступная деятельность организованной группы была пресечена, изъято все игровое оборудование (фишки, карты, игровые столы), установлен круг лиц, принимавших участие в организации и проведении азартных игр, так и круг игроков, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Сейчас пяти фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и они ознакомились с материалами уголовного дела в полном объеме.