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В Новосибирске под суд попали 5 организаторов незаконного казино
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В Новосибирске под суд попали 5 организаторов незаконного казино 

АиФ-Новосибирск 15 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Завершено расследование по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенной организованной группой.
Пятеро обвиняемых с конца октября 2017 года по середину февраля 2018 года организовали на территории Дзержинского, Железнодорожного и Центрального районов города Новосибирска незаконные игорные заведения — чтобы получить с них доход. Игорные заведения имели ограниченный круг клиентов. Игроки получали электронную рассылку о месте и времени проведения азартных игр.
При проведении комплекса оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УВМД России по Новосибирску, а также следственных действий, преступная деятельность организованной группы была пресечена, изъято все игровое оборудование (фишки, карты, игровые столы), установлен круг лиц, принимавших участие в организации и проведении азартных игр, так и круг игроков, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.
Сейчас пяти фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и они ознакомились с материалами уголовного дела в полном объеме.
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