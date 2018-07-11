Живущему в Москве ливанцу предъявили обвинение за обман болельщиков из Саудовской Аравии

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Столичные полицейские заочно предъявили обвинение живущему в Москве уроженцу Ливана , обманувшему болельщиков из Саудовской Аравии почти на 16 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в конце июня ливанец предложил болельщикам из Саудовской Аравии организовать авиаперелет из Москвы в Волгоград за 15,6 млн рублей. Деньги мошенник получил, но принятые на себя обязательства не выполнил и скрылся.

"Полицейскими установлена причастность к данному преступлению уроженца Ливанской Республики, который зарегистрирован в Москве. В настоящее время ему заочно предъявлено обвинение. Принимаются меры к его задержанию", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».