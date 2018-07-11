Бывшего директора учебного центра в Котласе обвиняют в обмане клиентов на три миллиона рублей

С 2008 по 2016 Людмила Ященко похитила около трех миллионов рублей

Бывшего директора регионального учебного центра «Инфо» обвиняют сразу в 60 преступлениях. Она обманывала клиентов, предлагая внести деньги за дистанционное обучение в Московском государственном техническом университете «МАМИ».

Всего таким способом с 2008 по 2016 год она обманула 42 человека, присвоив себе около трех миллионов рублей. Еще 18 человек не преуспели в учебе, и их не допустили до сдачи госэкзаменов. Им Людмила предложила помощь со сдачей, но, получив деньги, ничего делать не стала. Так она заработала еще 300 тысяч.

Сейчас Ященко находится под подпиской о невыезде. Ее имущество на сумму 1 миллион рублей арестовали. Дело передали в Котласский городской суд.