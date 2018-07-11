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Уральский мститель совершил двойное убийство и сел на 19 лет
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Уральский мститель совершил двойное убийство и сел на 19 лет 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Свердловской области суд приговорил к 19 годам колонии мужчину, расстрелявшего двух человек из мести за брата. Об этом в среду, 11 июля, сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что Валерий Серик совершил преступление еще в декабре 2011 года. Он расстрелял из ружья друзей своего покойного брата. Первого мужчину Серик убил двумя выстрелами в шею, когда тот находился в автомобиле возле своего дома, а второго, работавшего сторожем в магазине, застрелил рядом с его рабочим местом.
Сразу после этого мужчина поехал на кладбище к брату, бросил там свой автомобиль, избавился от оружия и уехал из региона на попутках. Задержан он был лишь в 2017 году в Татарстане, где проживал и работал на стройке.
Суд признал Серика виновным в убийстве двух лиц и отправил отбывать наказание в колонию строгого режима. За что именно мужчина мстил обидчикам брата, на сайте суда не уточняется.
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