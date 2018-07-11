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Как освободиться от налога на автомобиль, если он угнан
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Как освободиться от налога на автомобиль, если он угнан 

Пятый канал 11 июля 2018
Фото: Пятый канал
ФНС в связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков решила разъяснить, в каких случаях с граждан не взимается транспортный налог при угоне машины. В размещенной на официальном сайте ведомства информации отмечается, что «угнанное или похищенное транспортное средство не является объектом налогообложения только в период его розыска», при этом факт угона должен быть подтвержден документально.
Поскольку в нормативных актах жесткий перечень таких документов отсутствует, то к ним могут относиться справка об угоне транспортного средства или постановление о возбуждении уголовного дела, выданные правоохранительными органами, вступившее в силу решение суда, а также выданная уполномоченным органом справка о прекращении из-за срока давности уголовного дела по факту угона.
Утраченный или похищенный автомобиль может быть снят с учета в ГИБДД по заявлению владельца. После этой процедуры взимание транспортного налога прекращается.
Если розыск прекращен, а машина так и не нашлась или с учета в ГИБДД владелец ее не снял, с него снова начнут взимать транспортный налог.
Ранее Пятый канал сообщал, что петербургские депутаты предлагают ужесточить наказание за угон автомобиля, в частности, отменить в УК статью о «неправомерном завладении автомобилем» без цели хищения, которая позволяет преступникам, не успевшим сбыть украденную машину, утверждать, что взяли ее «покататься».
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