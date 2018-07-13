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Суд в Греции постановил выдать россиянина Винника Франции
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Суд в Греции постановил выдать россиянина Винника Франции 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: RT на русском
Суд греческого города Салоники постановил удовлетворить запрос французской стороны об экстрадиции россиянина Александра Винника по обвинению в киберпреступлениях.
"Суд в Салониках только что принял решение выдать Александра Винника Франции. Мы сегодня же обжалуем решение суда", — заявил журналистам адвокат Тимофей Мусатов. По его мнению, решение об экстрадиции россиянина во Францию является одним из эпизодов ведущейся в настоящее время Западом антироссийской политики.
Мусатов также сообщил, что второй запрос РФ о выдаче Винника из-за заведенного в его отношении дела о мошенничестве, как ожидается, будет рассмотрен в течение двух недель.
Напомним, что изначально Винник был задержан в Греции год назад по запросу Штатов, обвиняющих его в махинациях с криптовалютой. Две недели назад аналогичный запрос в адрес Греции направила Франция, заявив о причастности россиянина к вымогательству и отмыванию денежных средств.
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