В Тюльгане женщина обманула пять молодых семей на 1 млн рублей

Накануне Тюльганский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летней местной жительницы, обокравшую пять молодых семей.

В инстанции сообщают, что женщина работала на компанию, предоставлявшую в долг молодым семьям деньги на покупку и строительство жилья. В впоследствии кредит должен был покрыть материнский капитал. Женщина убеждала передавать деньги лично ей. Мошенница обещала перевести полученное продавцам приобретаемой недвижимости, но не делала этого.

Потерпевшие переводили деньги на карту обвиняемой, некоторые передавали лично в руки. До продавцов, разумеется, деньги не доходили. Таким образом, женщина присвоила себе более миллиона рублей. Известно, что ранее ее уже судили за подобное преступление.

В ходе судебного заседания женщина признала свою вину в полном объеме. Ближайшие 2,5 года она проведет в тюрьме. Также суд обязал ее выплатить штраф в 40 тыс. рублей. Осужденная не согласилась с таким решением и решила его обжаловать. Сейчас ее жалобу рассматривают в суде апелляционной инстанции.