В Ростове-на-Дону на три года осудили вербовщика в ИГ 

Северо-Кавказский окружной военный суд огласил приговор вербовщику в запрещенную на территории Российской Федерации международную террористическую организацию «Исламское государство». По версии органов предварительного расследования, подсудимый с конца июля по 26 декабря 2016 года на территории Краснодарского края и Республики Дагестан, исповедуя идеи радикального ислама, путем проведения бесед и демонстрации аудио— и видеоматериалов совершил действия, направленные на склонение иного гражданина к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Суд приговорил Тагира Агасалимова в трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.