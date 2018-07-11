Житель Рязанской области убил топором двоих человек

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Рыбновского района, обвиняемого в убийстве двух человек.

По данным следствия, в августе прошлого года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков зарубил топором двоих ранее знакомых мужчин из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшим. Совершив преступление, злоумышленник скрылся, но вскоре его личность была установлена, а сам он задержан.

Как сообщили «Новости Рязани» в пресс-службе областной Прокуратуры , фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по п.п. «а» «к» ч.2 ст.105 УК РФ — «убийство двух лиц и с целью скрыть другое преступление. Расследованием дела занимался Московский МСО СУ СКР по региону. В ближайшее время дело будет рассмотрено Рязанским областным судом.

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