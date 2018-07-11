Ещё
Житель Рязанской области убил топором двоих человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Рязанской области убил топором двоих человек 

Новости Рязани 11 июля 2018
Фото: Новости Рязани
Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Рыбновского района, обвиняемого в убийстве двух человек.
По данным следствия, в августе прошлого года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков зарубил топором двоих ранее знакомых мужчин из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшим. Совершив преступление, злоумышленник скрылся, но вскоре его личность была установлена, а сам он задержан.
Как сообщили «Новости Рязани» в пресс-службе областной Прокуратуры, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по п.п. «а» «к» ч.2 ст.105 УК РФ — «убийство двух лиц и с целью скрыть другое преступление. Расследованием дела занимался Московский МСО СУ СКР по региону. В ближайшее время дело будет рассмотрено Рязанским областным судом.
Фото: pixabay.com
Новости Рязани: последние новости
Рязанский СК возбудил дело по факту падения ребенка с аттракциона Житель Скопино, убивший знакомую из-за ревности, предстанет перед судом В Уфе осудят мужчину за «жучок», установленный на авто знакомой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками192
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала22
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение