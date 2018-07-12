Ещё
В комнате общежития зарегистрировались 37 мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В комнате общежития зарегистрировались 37 мигрантов 

АиФ-Новосибирск 19 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В июне 2018 года прокуратура Кировского района Новосибирска проверяла соблюдение миграционного законодательства при регистрации иностранных граждан по месту пребывания. В результате выяснилось, что за февраль-март 2018 года в общежитии в комнате площадью 14 м2 зарегистрировались 37 граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья.
При этом тридцатилетний мужчина, зарегистрировавший на своей площади иностранцев, пояснил, что ни одного из них никогда не видел, и вообще предоставлять жилье для проживания не собирался. Просто согласился на регистрацию, чтобы подзаработать. Всего в ходе проверки выявлено 5 эпизодов фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания. По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется 5 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирска.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Экс-зам начальника департамента мэрии Новосибирска попал в суд В Новосибирской области на дороге нашли мертвого мужчину В Новосибирске сын до смерти избил отца после запоя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками180
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала20
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение