В комнате общежития зарегистрировались 37 мигрантов

В июне 2018 года прокуратура Кировского района Новосибирска проверяла соблюдение миграционного законодательства при регистрации иностранных граждан по месту пребывания. В результате выяснилось, что за февраль-март 2018 года в общежитии в комнате площадью 14 м2 зарегистрировались 37 граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья.

При этом тридцатилетний мужчина, зарегистрировавший на своей площади иностранцев, пояснил, что ни одного из них никогда не видел, и вообще предоставлять жилье для проживания не собирался. Просто согласился на регистрацию, чтобы подзаработать. Всего в ходе проверки выявлено 5 эпизодов фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания. По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется 5 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирска.