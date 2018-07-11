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Дело грузинского пастуха получило новый поворот
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Грузинский пастух отверг обвинения в убийстве американской семьи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Молодой грузинский пастух Малхаз Кобаури, который подозревается в убийстве американской семьи из трех человек в Душетском районе Грузии, в ходе судебного процесса заявил о своей невиновности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
>> Грузинский пастух сознался в убийстве американцев
«Я их не убивал. Там было двое мужчин-иностранцев, они и убили, а мне пригрозили, что уничтожат мою семью, если я не возьму вину на себя», — сказал 19-летний пастух.
Если вина Кобаури будет установлена, ему грозит пожизненное заключение за убийство четы Смит и их четырехлетнего сына.
Трагедия произошла в Хадском ущелье 6 июля. По словам местных жителей, инцидент произошел между пастухом и главой американской семьи на почве ревности. Предполагается, что пастух сначала застрелил американца, потом хотел надругаться над его супругой, которая попыталась сбежать, упала в водопад и разбилась. После этого пастух, по версии следствия, застрелил ребенка.
Члены семьи Малхаза Кобаури говорят, что тот не мог совершить такое зверское убийство и призывают его рассказать всю правду.
«Он умный, неконфликтный, да и очень боязливый», — сказала тетя Кобаури Шорена Мартиашвили.
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