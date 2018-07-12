В Карелии собутыльники таскали из магазина спиртные напитки несколько дней 

По словам прокуратуры региона, на троих молодых людей из Лоухского района, что находится в Карелии, заведены уголовные дела по факту кражи алкоголя в местном магазине. Данный инцидент происходил в апреле текущего года. Два пьяных друга своровали из торгового помещения две бутылки спиртных напитков, среди которых были водка и виски. Молодые люди остались незамеченными, поскольку спрятали похищенный алкоголь под своей одеждой. В тот же день, вечером, друзья вновь решили «отовариться» в магазине, при этом взяв своего 22-летнего приятеля. Во второй раз правонарушители стали поувереннее и украли дорогостоящий алкоголь (по две бутылки рома и коньяка). Затем хулиганы наведались в торговый зал на следующий день. Они вновь похитили две бутылки коньяка, бутылку рома и бутылку виски. В общей сложности сумма украденного составила 6 847 рублей. Однако их незаконные действия зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была расположена в торговом помещении. А нарушители из-за своего состояния так и не заметили ее. На данный момент молодые люди вернули денежные средства за похищенные напитки. Но по постановлению суда каждый из них должен оплатить штрафы, общая сумма которых составляет 96 тысяч рублей.
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