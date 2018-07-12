Ещё
В Карелии собутыльники таскали из магазина спиртные напитки несколько дней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карелии собутыльники таскали из магазина спиртные напитки несколько дней 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам прокуратуры региона, на троих молодых людей из Лоухского района, что находится в Карелии, заведены уголовные дела по факту кражи алкоголя в местном магазине. Данный инцидент происходил в апреле текущего года. Два пьяных друга своровали из торгового помещения две бутылки спиртных напитков, среди которых были водка и виски. Молодые люди остались незамеченными, поскольку спрятали похищенный алкоголь под своей одеждой. В тот же день, вечером, друзья вновь решили «отовариться» в магазине, при этом взяв своего 22-летнего приятеля. Во второй раз правонарушители стали поувереннее и украли дорогостоящий алкоголь (по две бутылки рома и коньяка). Затем хулиганы наведались в торговый зал на следующий день. Они вновь похитили две бутылки коньяка, бутылку рома и бутылку виски. В общей сложности сумма украденного составила 6 847 рублей. Однако их незаконные действия зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была расположена в торговом помещении. А нарушители из-за своего состояния так и не заметили ее. На данный момент молодые люди вернули денежные средства за похищенные напитки. Но по постановлению суда каждый из них должен оплатить штрафы, общая сумма которых составляет 96 тысяч рублей.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Двое ямальских депутатов получили реальные сроки за хищение 7 миллионов рублей Экс-глава Чебоксар предстанет перед судом за растрату 20 миллионов Свердловчанин сядет на 19 лет за кровавую месть
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками160
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС146
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение