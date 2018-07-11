В Арзамасе депутат лишился квартиры из-за неподтвержденных доходов

Нижегородский областной суд оставил в силе решение об обращении в доход государства квартиры, которая принадлежит депутату городской думы Арзамаса , сообщает прокуратура Нижегородской области

В апреле Арзамасский городской суд удовлетворил требование прокурора об обращении в доход Российской Федерации квартиры стоимостью более 2 млн рублей. По данным прокуратуры, депутат сообщил о приобретении этого жилья в справке о доходах и расходах за 2016 год. Между тем, стоимость квартиры превысила общий доход депутата и его супруги за три последних года.

Депутат Роман Лаптев обжаловал решение Арзамасского городского суда. По данным «Коммерсанта», он представил доказательства, что в покупку квартиры были вложены 750 тысяч рублей, взятых в банке в кредит, а также 453 тысячи рублей материнского капитала. Оставшуюся половину стоимости жилья обосновали друзья депутата и его тесть, которые пояснили, что давали разные сумку на покупку квартиры.

Тем не менее вышестоящий суд признал законным решение об обращении в доход государства имущества, приобретение которого не подтверждено легальным доходом.