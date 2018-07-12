Саратовский пункт приёма металлолома оштрафован на миллион рублей 

Саратовская компания, занимающаяся приёмом металлолома, выплатит миллионный штраф за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Сотрудниками полиции было установлено, что организация «Поволжскчермет» не соблюдает требования законодательства о порядке приёма лома и отходов черных металлов. В попытке избежать наказания начальник приёмщика попытался дать блюстителю порядка взятку, чтобы он закрыл глаза на имеющиеся нарушения. Тот, в свою очередь, сообщил о случившемся в прокуратуру.
В отношении компании было возбуждено дело в соответствии со статьёй 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал юридическое лицо виновным и назначил штраф на сумму миллион рублей.
Напомним, недавно в Саратовской области стало известно ещё об одном подобном случае. Одну из частных фирм также оштрафовали на миллион рублей за взятку Росприроднадзору.