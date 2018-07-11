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Больше 20 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
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Больше 20 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
«Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» по неизвестным причинам отменили и задержали рейсы.
Как сообщает «Яндекс. Расписание», в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» 11 июля с самого утра отменили и задержали более 20 рейсов. При этом причины не сообщаются.
Шесть рейсов во «Внукове» задержали и три отменили. В «Домодедове» семь рейсов перенесли, один отменили, в «Шереметьеве» четыре рейса задержали. Что касается аэропорта «Жуковского», то данных о проблемах с доставкой пассажиров нет.
Известно, что одной из возможных причин является ухудшающаяся погода: переменная облачность с кратковременными дождями.
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