Больше 20 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

«Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» по неизвестным причинам отменили и задержали рейсы.

Как сообщает «Яндекс. Расписание», в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» 11 июля с самого утра отменили и задержали более 20 рейсов. При этом причины не сообщаются.

Шесть рейсов во «Внукове» задержали и три отменили. В «Домодедове» семь рейсов перенесли, один отменили, в «Шереметьеве» четыре рейса задержали. Что касается аэропорта «Жуковского», то данных о проблемах с доставкой пассажиров нет.

Известно, что одной из возможных причин является ухудшающаяся погода: переменная облачность с кратковременными дождями.