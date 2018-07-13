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Нижегородская турфирма стала фигурантом дела о хищении электроэнергии
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Нижегородская турфирма стала фигурантом дела о хищении электроэнергии 

АиФ Нижний Новгород 4 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородская туристическая фирма стала фигурантом уголовного дела из-за выявленного факта безучетного потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба ПАО «ТНС энерго НН».
В сообщении говорится, что в принадлежащем компании загородном клубе-отеле, который расположен в Городецком районе, электроэнергия потреблялась, минуя прибор учета. Из-за отключения цепей напряжения счетчик не фиксировал реальное потребление электроэнергии.
Сообщается, что факт хищения был выявлен энергетиками и сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2017 года, а сумма неучтенной электроэнергии составила свыше 3,4 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье 165 ч.2 — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
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