Нижегородская турфирма стала фигурантом дела о хищении электроэнергии

Нижегородская туристическая фирма стала фигурантом уголовного дела из-за выявленного факта безучетного потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба ПАО «ТНС энерго НН».

В сообщении говорится, что в принадлежащем компании загородном клубе-отеле, который расположен в Городецком районе, электроэнергия потреблялась, минуя прибор учета. Из-за отключения цепей напряжения счетчик не фиксировал реальное потребление электроэнергии.

Сообщается, что факт хищения был выявлен энергетиками и сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2017 года, а сумма неучтенной электроэнергии составила свыше 3,4 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 165 ч.2 — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.