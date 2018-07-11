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Уралец не согласился с конфискацией контрабандных 50 000 долларов
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Уралец не согласился с конфискацией контрабандных 50 000 долларов 

Уралинформбюро 11 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
Октябрьский райсуд Екатеринбурга повторно рассмотрит уголовное дело о контрабанде 50 000 долларов.
Жителя Перми Гофура Мухитдинова задержали с незадекларированной валютой в аэропорту Кольцово в марте. Он прилетел в уральскую столицу из Стамбула. На вопрос о количестве наличных в багаже он ответить не смог. На досмотре в его барсетке были обнаружены американские купюры на сумму, эквивалентную 3 миллионам рублей. Пассажир заявил, что не знал о необходимости декларировать наличные при въезде в страну. Деньги у него изъяли и возбудили уголовное дело о контрабанде.
В мае Октябрьский райсуд прекратил уголовное преследование пермяка по нереабилитирующим основаниям, назначив ему судебный штраф в размере 100 тысяч рублей с конфискацией контрабандной валюты.
"Такой итог не устроил мужчину, и постановление было обжаловано в Свердловском областном суде. Апелляционная инстанция коллегии по уголовным делам, изучив материалы дела и доводы сторон, отменила постановление Октябрьского райсуда. Вопрос о том, согласен ли Мухитдинов на конфискацию изъятых у него денежных средств, судом первой инстанции не выяснялся", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Дело направлено на новое рассмотрение иным составом судей в тот же суд.
Ранее по теме: В Кольцово задержали пассажира с 50 тысячами долларов
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