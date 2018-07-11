Уралец не согласился с конфискацией контрабандных 50 000 долларов

Октябрьский райсуд Екатеринбурга повторно рассмотрит уголовное дело о контрабанде 50 000 долларов.

Жителя Перми Гофура Мухитдинова задержали с незадекларированной валютой в аэропорту Кольцово в марте. Он прилетел в уральскую столицу из Стамбула . На вопрос о количестве наличных в багаже он ответить не смог. На досмотре в его барсетке были обнаружены американские купюры на сумму, эквивалентную 3 миллионам рублей. Пассажир заявил, что не знал о необходимости декларировать наличные при въезде в страну. Деньги у него изъяли и возбудили уголовное дело о контрабанде.

В мае Октябрьский райсуд прекратил уголовное преследование пермяка по нереабилитирующим основаниям, назначив ему судебный штраф в размере 100 тысяч рублей с конфискацией контрабандной валюты.

"Такой итог не устроил мужчину, и постановление было обжаловано в Свердловском областном суде. Апелляционная инстанция коллегии по уголовным делам, изучив материалы дела и доводы сторон, отменила постановление Октябрьского райсуда. Вопрос о том, согласен ли Мухитдинов на конфискацию изъятых у него денежных средств, судом первой инстанции не выяснялся", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Дело направлено на новое рассмотрение иным составом судей в тот же суд.

Ранее по теме: В Кольцово задержали пассажира с 50 тысячами долларов