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Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в среду
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Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в среду 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в среду отменили и задержали более 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, три отменили, в «Домодедове» семь рейсов задержано, один отменен, в «Шереметьеве» задержали четыре рейса. Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.
В среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, максимальная температура воздуха поднимется до 24 градусов. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.
Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса >>
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